A partir de la multiplicación de casos de coronavirus en el barrio Villa Azul del conurbano bonaerense, las autoridades provinciales decidieron cerrar la zona. La medida despertó un peculiar análisis de Cristina Pérez que fue duramente cuestionado por el ministro de Seguridad Sergio Berni durante un móvil desde un operativo en aquella zona.

En medio de la cobertura periodística sobre las nuevas medidas tomadas en ese barrio ubicado entre Quilmes y Avellaneda, la conductora argumentó: "Es tan estigmatizante... porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mientras buscan liberar a los presos, los ponen presos a estos vecinos".

La mirada de la periodista no fue bien tomada por el funcionario quien disparó: "Creo que no hay que ir por ahí. Es un camino equivocado" , le respondió Berni. "Lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando. La verdad es que necesitamos que nos ayuden porque no es una tarea fácil", agregó.

"Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con barbijo, mameluco, visores y con el virus circulando por todos lados. Y tenemos familias como todos. Hay que tener respeto no solo por quien le habla, sino por todos aquellos que están trabajando", destacó Berni.

Además, remarcó que "hay policías que no ven desde hace 60 días a sus hijos y madres que viven en el interior que tampoco ven a sus hijos hace 45 días. No hay que buscarle el pelo al huevo. Lo que hay que buscar es una solución". Y continuó: "Buscar entre todos una manera de abrazarnos, de contenerlos, porque esto todavía no empezó".

Sin embargo, la periodista insistió: "Ministro, usted aludió a mí personalmente. No tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta. Ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía, así que, sí me contesta... No me descalifique porque lo estoy tratando con mucho respeto".

"Yo también la trato con mucho desprecio (sic). No la estoy descalificando", fue la respuesta del referente de la cartera de Seguridad antes de que Rodolfo Barili cerrara la nota en el noticiero de Telefé.