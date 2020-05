Aunque deben informar diariamente sobre el coronavirus, por lo que están al tanto de los síntomas, consecuencias y las cifras de mortandad, los periodistas aún se sensibilizan por la situación, más allá del acostumbramiento. Es lo que le sucedió a Cristina Pérez, que al ver un video en el que se mostraba a un paciente antes de su muerte, no pudo evitar llorar al aire.

“Todos los días nos llega del Ministerio el número de personas que fallecieron. Nuestro equipo conoció a una de ellas que se llama José”, comentó el doctor Daniel López Rosetti, al presentar el duro material en el noticiero que Pérez conduce junto a Rodolfo Barili.

El protagonista del video comentó a cámara días atrás desde la clínica: “No sé cómo me contagié. No tenía síntomas, ni siquiera fiebre. Vine al hospital con mi hijo y mi hija acá y me dijeron que tenía que quedarme internado. Me hicieron los estudios y me dijeron que podía ser un posible virus y ayer me lo confirmaron. Ahora vamos a ver lo que pasa”.

Solo pocas horas después, José falleció. Rodolfo expresó su pésame: "Le mandamos un gran abrazo a su familia que nos permitió recuperar este testimonio para mostrarte que esta maldita guerra se cobra vidas como las de José”.

Tras un momento de silencio, Cristina comenzó a lagrimear y con la voz quebrada dijo: "José estaba con el celular pensando en sus hijos, esperando lo mejor. Nosotros compartimos la historia de José como si hubiéramos estado con él. Él no pudo volver con esos hijos en los que pensaba y a quienes les mandamos un beso muy grande”.

Vale recordar que durante los meses decuarentena, Cristina dio que hablar por algunas discusiones al aire, como con el Doctor Pedro Cahn, y recientemente con el Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni.

