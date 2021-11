L-Gante es uno de los artistas del momento, más allá de lo que haga musicalmente. Su personalidad cayó muy bien en millones de personas, por lo que adquirió mucha popularidad en los últimos meses. Sin embargo, esto también le trajo algunos problemas como críticas de personalidades.

Si bien antes tuvo cuestionamientos por parte de Patricia Sosa y Enrique Pinti, esta vez fue Cristina Pérez quien se refirió a su aparición. Cabe destacar que su mirada tuvo un lado amigable, aunque marcó una de las situaciones que lo rodean.

.

La conductora fue entrevistada por Juan Etchegoyen durante una emisión de "Mitre Live" y una de las consultas fue sobre Elian Valenzuela. Durante los últimos días, se reveló que se realizaría una serie sobre su vida pero lo particular era el monto destinado para llevarla adelante: más de 2400 millones de pesos.

“Yo valoro mucho que L-Gante haya hecho un camino artístico y que tanta gente lo celebre”, comenzó la conductora del noticiero de Telefe. Además, brindó su opinión sobre él: “Y que ofrezca un camino de esperanza para quiénes creen que a veces haber nacido en una situación de adversidad no puede. Y yo creo que él como otros chicos muestran que se puede".

Claro que no terminó allí y dejó en claro lo que piensa de la polémica alrededor de la serie. "No hay que usar a los artistas populares para política", detalló. Por último, sentenció: “Creo que el Gobierno está usando políticamente a L-Gante porque ya no tienen qué ofrecer. Lo están usando, esa es mi forma de pensar”.