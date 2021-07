Diego Maradona Jr. fue duramente criticado en las redes sociales después de que se hiciera viral un video suyo besando a su hijo de tres años en la boca. Al igual que muchos usuarios, Cinthia Fernández se refirió a las imágenes y manifestó su disgusto.

“¡Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya”, escribió la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" en su cuenta personal de Twitter.

Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya . �������� pic.twitter.com/8dXgReIV9P — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 5, 2021

Sin embargo, la ex pareja de Diego Maradona y mamá de Diego Jr., Cristiana Sinagra, salió a defender a su hijo y compartió videos de la angelita besando a sus propias hijas en la boca: “A Cinthia Fernández le da asco que Diego Jr. bese a su hijo en la boca, pero Cin, cuando besaste a tu hija y dijiste que te la chapás toda... ¿ahí no te da asco? Es la reina de la doble moral, que cara de piedra que tiene esta mujer, todo lo que acusa, ella lo hizo".

El ida y vuelta no terminó ahí ya que Sinagra le envió furiosos mensajes de voz a Fernández a través de las redes sociales: “No se insulta a las personas, eso no se hace. La vergüenza es insultar, vos no lo conocés a mi hijo, y por eso no podés hablar. Y después, seguro que te hago un juicio. Y después, veremos”.

La italiana continuó y confirmó que va a iniciar acciones legales contra la modelo: "Otra cosa: te quiero recordar que mi hijo trabaja desde que tenía 16 años. Y tiene dos trabajos diarios. Mi hijo trabaja y vos no tenés ni idea de cómo es mi hijo. Mi hijo es un señor, y antes de hablar de mi hijo, tenés que contar hasta cuatro, y no solo tenés que contar, después tenés que razonar, porque vos no conocés a mi hijo. Y ahora, el ‘asco’, lo vas a decir delante de un juez. Nos vemos pronto”.