Este domingo por la tarde, Cristian Zuárez sorprendió en los medios al denunciar públicamente a Laura Bozzo por violencia y maltrato. La expareja de la conductora peruana contó su mala experiencia y expuso las agresiones que sufrió.

Para dar pie al hecho, el productor resumió sus inicios con la presentadora televisiva. Al respecto, en " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fer Piaggio, manifestó: "En el 2000 hacemos una gira con mi banda en Perú y fuimos a un programa. De repente conozco a Laura y nos invita a cenar. De ahí salió en un periódico que había un romance, cosa que no había nada. Pero hicimos que sí para que sea mediático porque nos servía a los dos. Así empezó todo".

Luego recordó las exigencias de la Bozzo, quien le dio a elegir entre su música o ella. "'El grupo de mier... que tenés o yo'. Entonces agarré y le dije que la conocía hace dos meses y a los chicos hace un montón. Me vine para Argentina y me llama ella. Quería que la representara y que estuviera ahí, que me iba a pagar 3000 dólares mensuales", declaró.

"Fui porque me servía y empiezo a trabajar con ella. Durante un año convivía con Laura y de ahí nos fuimos a vivir a Miami", manifestó Zuárez tras afirmar que desde ese entonces comenzó un romance con ella de 16 años. Sin embargo, en su crecimiento profesional hubo situaciones que fueron detonantes en la relación: "Estaba a punto de firmar contrato con Sony y me arrestaron en el aeropuerto de México....".

El músico además indicó que la conductora lo amenazó con un cuchillo.

También invitado al ciclo de espectáculos, el Doctor Ignacio Trimarco, representante del artista, anunció: "Bozzo prohibió a Cristian ingresar a México. La persona de la que estamos hablando estuvo imputada. Vamos a hacer la denuncia para que se investigue qué pasó, para ver si hubo alguna influencia".

A su vez explicó que van a exigir lo correspondido por la sociedad conyugal y la van a denunciar por "amenazas y extorsión". "También queremos investigar la alerta migratoria, de ser cierto es muy grave", expuso el letrado.

"No se trata de apurar, tenemos el cuidado. No me arriesgaría a difamarla. (...) Violencia de género es cuando un hombre agrede a una mujer, en este caso me gusta llamarla violencia doméstica. Siempre que Laura tenía un problema cuando tomaba un trago, sacaba lo mejor de si. Una o dos veces por mes teníamos reuniones con gente del ambiente y distintos famosos vieron el trato de ella hacia mí. Siempre me quedaba callado", concluyó el artista tras aclarar que su expareja tiene un problema con el alcohol.