El domingo por la tarde se realizó una mega fiesta clandestina en Virrey del Pino, que fue finalizada por personal policial. Entre los que participaron se encontraba el mediático Cristian U que había sido contratado como Dj. Cuando trascendió la noticia, confesó haber trabajado en la fiesta y se justificó.

Según las autoridades, a la fiesta organizada en una chacra alejada de la ciudad, asistieron cerca de 500 participantes y había comenzado la noche del sábado. Siguió durante el domingo y los organizadores no tenían intención de parar, hasta que llegaron oficiales de la policía de La Matanza.

Se secuestró una importante cantidad de bebidas alcohólicas, y algunos de los asistentes tenían heladeras en su poder con más bebidas.

Se supo que las invitaciones fueron realizadas vía celular hace varios días, pero se pedía a quienes recibían el mensaje que no revelaran la dirección a otras personas. En la chacra había muchos carteles que prohibían realizar videos en vivo y subirlos a las redes sociales.

Uno de los invitados filmó al ex Gran Hermano pasando música y disfrutando de la tarde. Según testigos, minutos antes de la llegada de la Policía fue alertado de la denuncia y se fue por una puerta lateral.

Cristian habló con "Nosotros a la mañana" y confirmó que había participado: "La realidad es que había una fiesta, me contrataron, fui a tocar, entre paréntesis necesito laburar como necesitan todos. Esa es la realidad. Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia. Soy organizador de eventos, de boliches, soy dj y es de lo que laburo. Me reinventé en algunas cosas para ir zafando, pero ya no me sirve más".

Luego, expresó su desesperación por no poder trabajar: "De forma paulatina se fueron abriendo comercios y me pone contento pero lo nuestro no, somos el último orejon del tarro y ¿qué querés que haga? Entonces me contratan de un lugar para ir a tocar, y sé que no está bien pero uno tiene que laburar".

"Pongo mis pautas, yo Covid ya tuve hace tres meses, me curé, todo bárbaro. No contagio ni me contagian. Se tiene que respetar, estamos todos de acuerdo, pero necesito laburar. Cuando tengo que pagar el alquiler de casa y la luz no puedo decir 'soy ex covid', tengo que pagar y si no lo hago, me rajan", continuó.

Finalmente indicó que aunque tuvo sus condiciones para evitar contacto cercano con la gente, no se cumplieron: "De cierta forma puse mis pautas, dije muchacho estoy en la cabina, toco solo, no hay gente, y listo. Más no puedo hacer, no les puedo poner un arma en la cabeza".

