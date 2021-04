En medio del debate por las nuevas medidas impuestas para frenar los contagios de coronavirus, un escandaloso caso puso en duda el sistema de vacunación en el país. Una joven de 24 años fue inmunizada como "personal de salud", pero no tiene ningún antecedente en su curriculum de pertenecer a ese sector.

Antonella Delmonte, la joven en cuestión, fue objeto de críticas públicas y Cristian U, quien fue su pareja por ocho meses, salió a defenderla y brindarle su apoyo.

“La culpa no es de ella, sino de los que le firmaron las planillas. En sí es de todos, pero ella es el eslabón. Se debería hacer una investigación para saber quiénes son los responsables y si cae Antonella que caigan todos los que están detrás, incluso los que firmaron las planillas porque no es solo ella la culpable”, manifestó el campeón de "Gran Hermano 2011" en diálogo con La Nación.

El mediático se refirió a la polémica vacunación de su ex novia.

Además, el mediático advirtió que existen hay más casos similares al de su ex novia: "Hay más Antonellas. Así como ella debe haber muchas otras que se habrán vacunado, pero es la única que cometió la burrada de subir una historia en (su cuenta de) Instagram”.

"Contactos políticos directos no sé si tiene, si sé que es una hermosa mujer y las hermosas mujeres levantan un dedo y están todos dispuestos a ayudar; quizás, alguien le pudo haber dicho que sí y los contactos están, porque está el agrado de una persona bellísima”, contestó al ser consultado sobre la posibilidad de haber conseguido la vacuna a través de un "acomodo".

"Yo no sé qué fue lo que la llevó a hacer esa tontera, quizás la edad, aunque con 24 años no es tan chica; pudo haber sido el impulso y la posibilidad de vacunarse, pensó que no pasaba nada. No tuvo la lucidez de pensar que había un abuelo que la necesitaba, como le pasó a cientos de personas que se vacunaron por contactos políticos”, concluyó sobre la decisión de su ex novia de contarlo en las redes sociales.