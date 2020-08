Tres meses atrás, Telefe anunció que volvería a emitir "Floricienta", creación de Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti. La tira infantil fue furor en Argentina y varias partes del mundo, es por eso que los fanáticos explotaron de alegría al conocer la noticia.

Sin embargo, los meses pasaron y el canal seguía anunciando que la vuelta sería "muy pronto". Juan Gil Navarro, protagonista de la tira, se quejó en Twitter por la especulación que generaban desde el propio canal.

Ahora, fue Cris Morena en un vivo de Instagram con Isabel Macedo quien confirmó el día en que volverán a emitir "Floricienta": el 24 de agosto a las 18 horas e irá de lunes a viernes.

"Tengo una felicidad total. Va a ser una gloria. Es un día después de mi cumpleaños así que es un regalo maravilloso que me hace el canal y la vida", aseguró Cris.

Además, Macedo reveló cómo obtuvo el papel de Delfna, la mala de la tira: "Me llamaron para audicionar justo cuando estaba por empezar a grabar una novela con Raúl Lecouna y le digo ‘mirá, me apareció un personaje tan lindo, me mandaron la descripción y es espectacular".

“Fuimos con mi mamá a la audición. Ella le rezaba a todos los santos que se te ocurran y se quedó en el auto. A la vuelta, camino a casa, me compré todas las versiones de Cenicienta que se te ocurran, todos los DVDs del dibujito animado, todo, y los vi esa noche. Tipo siete y media, ocho, suena el teléfono. Yo estaba con todos mis sobrinos y mi mamá. Nunca lo conté en mi vida, pero fue tan emocionante, estaba tan contenta… Nunca imaginamos lo que iba a pasar, realmente creo que fue un personaje que creció un montón y me dio tanta alegría hacer", detalló.

