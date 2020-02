@Pérez_daro

Ana Sans tiene una gran historia por contar, aunque algunos desprevenidos la hayan conocido en su paso por el "Bailando". Bailarina, coreógrafa, creadora del grupo Botton Tap, es una mujer pensante y carismática que ama el arte pero no lo mediático.

-¿Es verdad que tu vida artística comenzó por un accidente?

-De chica era deportista, fui campeona nacional de gimnasia y estuve en la selección nacional de voley. Me rompí una pierna y empecé a bailar. Paralelamente siempre dibujé, diseñé, estudié Bellas Artes y Música. Por un lado iba lo físico y por el otro lo artístico. Y en un momento se juntaron. Después de que me rompí la pierna y empecé a estudiar danza, teatro, me apasioné por eso. Empecé a hacer vestuario de teatro. Todo me parecía fascinante, porque no tenía nadie familiar que me uniera a eso.

-¿De dónde venía la faceta artística?

-Yo nací entre trapos porque me crié entre sastres, modistos, de parte de mi mamá. Y del lado de mi papá vino el deporte. Pero siempre amé el arte, porque cura, entonces cualquier situación que tenga que ver con que esté afuera de arte, si estoy abocada a un proceso creativo, me acomoda en dos minutos.

-¿Cuando llegó Aníbal y los Botton Tap?

-Para bancarme todo lo que hacía, empecé a hacer diseño de indumentaria. Y en el medio de todo eso apareció Aníbal, un arquitecto. Ninguno de los dos era del palo. Nos enganchamos creativamente y se armó los Botton.

Una familia de artistas.

- Se potenciaban con Pachano?

-Él cuenta que me vio en el escenario y dijo yo voy atrás de esa chica. Vino al estudio y me fue enredando. Pachano es un personaje. Si ahora es como lo ven, imagínense cuando era joven . Era un Dalí, que yo decía "¿qué hago con este hombre?". Ahora tiene un personaje armado y es inimputable.

-Gracias a él tu nombre se mediatizó, ¿Cómo lo tomaste?

-Quedé como la señora de... aunque nos separamos hace muchos años. Después que se hizo mediático la gente me asocia a él, o ahora soy la mamá de Sofía. Todo bien, pero tengo mi carrera hecha. Nunca me supe adaptar, me cuesta un montón la tele, porque no me gustan los quilombos. Soy más reservada y bajo perfil.

-¿Pero te alejaste del medio?

-Cuando nos separamos yo me bajé, le dejé las pestañas postizas y los tacos para que haga lo que quiera. Es chiste, pero más o menos fue así.

-¿Y como sos como madre de una talentosa?

-Sofi me sorprende a mí, se fue desplegando, apareció la cantante, la actriz y ahora una productora que a veces me da una bofetada. ¡No sé de dónde salió! Es arriesgada, lo sacó de su padre.

- ¿Cómo ves el medio?

- Con la deconstrucción, hay mucha movida. Soy acuariana, así que me gusta ver la que viene. Este es un momento medio manierista, después del Renacimiento. Y vamos viendo para dónde salimos. Cuando termine la época de la imagen y empiece la del tacto, nos vamos a empezar a tocar más. Ya va a venir algo más ordenado.

-¿Con Aníbal te mantenés en contacto por sus problemas de salud?

-No solo estoy al tanto, creo que me tienen que canonizar, soy la mejor ex que existe. Sobre todo que tenemos una hija en común y pude perdonar ciertas cosas. Atenderlo a Aníbal es algo de buena gente.