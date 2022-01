Entre tantas malas noticias que llegan desde Villa Carlos Paz sobre contagios de Coronavirus y suspensión de obras teatrales, Fredy Villarreal y Andrea Rincón le ponen un toque de color. Es que ambos, compañeros en la comedia "Los 39 escalones", estarían viviendo el primer romance del verano 2022.

El verbo en potencial se debe a que ninguno de los dos termina de hacerse cargo de la historia. Pero luego de que en "Intrusos" arrojaran la bomba, el actor encaró a la prensa en diversas entrevistas esquivando con su habitual humor las preguntas al respecto.

"¿Es verdad que andan noviando con Andrea Rincón?", le preguntaron en "A la tarde" y el humorista respondió: "Yo no, no sé ella, pero no. Habría que preguntarle a ella si está de novia. No, es una gran compañera".

"Pero pueden ser amigos con derecho, que también estaría bien", insistió la conductora Karina Mazzocco, y Fredy arrojó una frase ambigua que sugiere mucho. "Todo está bien en cualquier relación de dos personas de común acuerdo y con todo el consentimiento. Y con Andrea todo está bien. Mi hija se hizo muy amiga de ella, y ella es un ser de luz también, está en una fase en su vida muy importante. Está muy abierta al amor y para mí una persona que respeta y ama a mi hija es un montón", explicó.

Ambos están instalados en el mismo complejo de departamentos que alquiló la producción para ellos durante la temporada, por lo cual suelen ir y venir del teatro juntos. Ayer, en el programa de Pallares y Lussich, un notero los interceptó juntos en el vehículo del humorista y, entre risas, intentaron negar lo innegable. Hasta el punto de que, tras las habituales frases hechas de "estamos bien" y "nos estamos conociendo", Villarreal disparó: "Cuando seamos pareja, lo contaremos. Por ahora, no".