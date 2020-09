La guerra crece a pasos agigantados. Luego de las declaraciones de Yanina Latorre en un video que subió a las redes sociales "destrozando" a Jorge Rial, el "intruso" deslizó que va a profundizar las acciones legales que inició contra la panelista para enfrentarla en la Justicia.

"Muchos son valientes y hablan o te putean en redes. Ahora es en Instagram Live, o en YouTube, también al aire. Pero cuando vos les decís: Mirá, lo que acabás de decir ofende y pasa el show televisivo, después se esconden", señaló el conductor sin nombrar a la esposa de Diego Latorre.

Luego agregó: "Vas a la casa y el portero tiene prohibido atender. Lo digo porque a mí me ha pasado con varias, y ahora vuelvo a la carga con otra. Ya se juntaron dos citaciones, y ahora se va a juntar una tercera citación contra una contadora pública", reveló Rial. "Espero que esta vez no se esconda. Que no se esconda en su casa de avenida De los Incas y que responda. Son todos valientes con una cámara, pero después se tiran al piso y lloran. No van a la mediación y no se atreven al cara a cara porque saben que pierden", concluyó el periodista.

El mensaje que disparó Rial se produjo cuando la mediática lanzó munición pesada contra él recordando escándalos que tuvo, por ejemplo con Marianela Mirra, o incluso con su hija, Morena, además de mencionar hechos polémicos que acontecieron en "Intrusos", como la cámara oculta a Marcelo Corazza y la invitación a Beatriz Salomón para que mire un informe de "Puntodoc" sobre su esposo, Alberto Ferriols.

Rial también le dio un consejo vinculado a Lola Latorre con el que recordó el show por streaming Hashtag en vivo, en el que participó junto con su madre, Martín Cirio, Santi Maratea, Lizardo Ponce y Lucas Spadafora. "Hace poco Lola Latorre dijo que se sintió avergonzada por un monólogo. Lo vi en las redes, hay que tener cuidado", opinó el conductor, haciendo referencia a las palabras de Yanina sobre los cuernos de su esposo con Natacha Jaitt.