El sábado por la tarde trascendió que Kity, la hermana de Diego Maradona, y Raúl Machuca, su esposo, dieron positivo en el test de coronavirus. El vínculo familiar con el Diez hizo que su caso fuera popular en los medios pero también se le sumó un escándalo vecinal.

Karina es la hija de unos vecinos que denuncian la entrada y salida de personas del departamento de la familia Maradona. Además, acusan que el diagnóstico de Covid se dio a conocer por la televisión y la administración no actuó como corresponde.

"Llegó a las 15:30 de trabajar y prendo la tele y me entero de todo esto. Lo que sucedió hace 15 días es que hay un evento en el cual una médica de PAMI le toca la cuadra de mis padres con pacientes de riesgos. Trato de averiguar qué es lo que sucedió y qué es lo que pasó. Pensé en un posible covid", informó en diálogo con " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

"Hasta el viernes se mantuvo con esta información y la persona que en teoría está aislada no está cumpliendo el protocolo. No la vi salir a ella pero lo que me comentan mis padres es que entra y sale todo el tiempo del departamento. Si ellos entran y salen, esto no se termina más", sostuvo firme.

"La administración tiene que tomar cartas en el asunto. Se trata que todas las personas que viven en el edificio son mayores", continuó Karina. Y concluyó: "Cero responsabilidad y empatía por el prójimo".

Tras el escándalo, el programa de espectáculos se comunicó con el Chino Maradona, quien advirtió: "Hace 15 días que fueron las ambulancias, y hace 14 que mi vieja hizo la cuarentena. Mi viejo la está peleando. Así que se queden tranquila. A mi papá primero lo atendieron por una neumonía. Cuando lo vamos a internar ahí le hacen el hisopado. No entiendo cuál es el problema, por qué hacen tanto lío. ¿Por qué no me llamaron a mí?".

"Es completamente mentira que entra y sale gente. Hablo todos los días con ella. Mi vieja no puede salir. Le dejan la comida en la puerta", expresó furioso el sobrino de Diego.

Fastidiada por la situación, Karina le retrucó lo dicho y justificó su malestar. Sin embargo, el Chino se hartó y finalizó la llamada.