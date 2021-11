A días de que comience el proceso judicial en Brasil contra el Juan Darthés por la denuncia realizada por Thelma Fardín, Costa recordó el lamentable episodio que sufrió por parte de un hombre de 42 años cuando ella era una adolescente y en base a eso apuntó contra el Bambino Veira, quien fue condenado a seis años de prisión, aunque sólo estuvo ocho meses, por intento de violación.

"Yo lo escribí en una carta que encontraron mi mamá y mi papá. Yo ahora me doy cuenta de que esa situación fue horrenda pero en ese momento no sentía que estaba mal, me parecía bárbaro, pero yo tenía 14 años", manifestó la cronista de Cortá por Lozano en "PH, Podemos Hablar".

Fue en ese entonces cuando comparó su vivencia con el caso del ex DT y Malena Candelmo, quien ahora se llama Praxedes Candelmo Correa. Al respecto advirtió: "Y ahora aprendimos el término transicionar, pero en ese momento exteriormente era un chico con modos femeninos, pero tenía la edad de su hijo. A veces escucho, y hay una benevolencia en nuestros medios con el caso del Bambino Veira que es asquerosa, inmunda. Es un señor que violó a un niño de 14 años, que por más que Praxedes se sentía una nena, era un nene. Y el horror del padre en esa situación".

.

"¿Te referís a que cuenta buenas anécdotas?", le consultó el conductor del ciclo Andy Kusnetzoff. "Les parece sumamente divertido este mi….. Y él no tuvo condena, estuvo pocos meses preso. Hay una Justicia de justicia, y hay una Justicia de los hombres. No es divertido ni carismático", indicó.

"Es un señor que no pagó su condena y lo lamento, porque sé que me va a traer un quilombo terrible, pero a ella se la revictimizó, se la juzgó, se la burló muchos años; y por suerte eligió una carrera de servicio al otro, porque es enfermera y pudo resignificar todo su horror ayudando al otro", agregó convencida.

Para cerrar, explicó: "La verdad es que el Bambino Veira es un tipo que violó a un niño y no tiene condena social, porque no la tiene. Y se habla de sus chistes, se habla de sus anécdotas. Es un asco. A mí me da mucho asco, él y todos los que se ríen de las cosas que dice".