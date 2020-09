En las últimas horas, Esmeralda Mitre fue protagonista de un nuevo escándalo en los medios. Jorge Rial mostró en "Intrusos" que la mediática dio positivo en el test de coronavirus y advirtió que la participante asistió al " Cantando 2020" a pesar de saber el resultado. Sin embargo, la actriz salió a desmentir la información y sostuvo que falsificaron el hisopado.

"Me siento muy angustiada, es todo una mentira, hubo un trucheo en la foto que anda circulando y andan mostrando. Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando. Con la salud no se juega", expresó en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Repito, me siento muy angustiada de esta campaña en mi contra. Esto es algo ilegal. Soy responsable y con la salud no se juega".

Más allá de sus declaraciones, decenas de usuarios atacaron a Esmeralda en las redes sociales y dudaron de su palabra. No obstante, su palabra terminó siendo verdadera ya que las autoridades anunciaron que hubo un error.

Así lo manifestó el productor Gaby Fernández en "Hay que Ver", el ciclo conducido por José María Listorti y Denise Dumas. Al respecto sostuvo: "Lo primero que vamos a decir es que hoy Esmeralda va a ir a la sentencia del 'Cantando'. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó con la producción del programa para decir que hubo un error por parte de ellos con el documento de Esmeralda. Era uno muy parecido con otra persona y ellos asumen ese error. Piden disculpas obviamente y Esmeralda es (Covid-19) no detectable".

Tras sus dichos, Listorti concluyó: "A raíz de este error queda bien en claro que Esmeralda fue a trabajar con el covid negativo. El covid positivo fue un error que se filtró y que no tenía que haberse filtrado".