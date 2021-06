Susana Giménez fue internada de urgencia el jueves a la noche por complicaciones en su cuadro de coronavirus. La diva fue hospitalizada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

La conductora de 77 años, que había recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer en Uruguay, empezó a saturar bajo oxígeno en sangre por lo que le hicieron varios estudios para analizar sus pulmones y finalmente la diagnosticaron con neumonía unilateral en su pulmón izquierdo.

Según informó Pablo Montagna, desde su entorno están preocupados por el estado de Susana y recomiendan que sea trasladada a un sanatorio en Buenos Aires, posiblemente el Otamendi, para que sea atendida por su equipo médico y con el equipamiento que en el Cantegril no pueden proporcionar.

En entrevistas recientes, Susana había asegurado que no quería volver al país, del que se fue cuando comenzó la pandemia. "Pienso que si esto tiene un arreglo, volvería. No quiero 'Argenzuela', no voy a volver a vivir en 'Argenzuela'", declaró la conductora. Y explicó los motivos por los que cree que Argentina se está convirtiendo en Venezuela: "La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así", aseguró semanas atrás en diálogo con Jonatan Viale.