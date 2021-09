La entrevista que brindó Susana Giménez a Telefe la semana pasada sigue dando tela para cortar. La diva relató cómo pasó sus días internada en Punta del Este por complicaciones de Coronavirus, sus miedos y la incertidumbre, pero también que la había ayudado mucho un medicamento "carísimo".

"Me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron en realidad dos inyecciones muy impresionantes, muy fuertes y muy caras que las consiguieron en el sanatorio, en el Cantegril, y me las pusieron", manifestó en dicha charla.

.

Esa declaración quedó "picando" en el ambiente, por eso unos días después dio detalles en su cuenta de Twitter. "Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía Covid que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab. Por favor, tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable sólo para ciertos casos" escribió la conductora.

El medicamento en cuestión es un anticuerpo monoclonal que también se aplica en enfermedades autoinmunes, incluyendo algunos tipos de cáncer. Según la organización Médicos Sin Fronteras, es el segundo tratamiento recomendado por la OMS para el Covid-19, pero sigue siendo "inaccesible para la mayor parte del mundo. Para aumentar la producción y el acceso, la farmacéutica suiza Roche debe compartir urgentemente conocimientos y tecnología con una amplia gama de fabricantes en países de ingresos bajos y medios".

Además indicó que su precio va "desde los 410 dólares en Australia, 646 dólares en la India y 3.625 dólares en los Estados Unidos por dosis de 600 mg. Se estima que el costo es de alrededor de $40 por dosis de 400 mg, pues los costos de fabricación de anticuerpos monoclonales suelen ser inferiores a $100 por gramo cuando se producen a gran escala".