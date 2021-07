Luego de padecer síntomas como cansancio, dolor de cabeza y malestar general Julián Weich decidió realizarse un hisopado que arrojó resultado positivo en coronavirus. Por prevención quiso internarse y ahora se complicó su estado.

A fines de la semana pasada, el conductor había sido denunciado por sus vecinos por romper el aislamiento pese a tener Covid-19, pero luego se supo que se estaba dirigiendo a la clínica para su internación. Si bien ingresó al establecimiento médico con un cuadro estable, ahora sufrió una baja saturación de oxígeno y su médico Mario Fitz Maurice optó por trasladarlo a terapia intensiva.

.

"Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida", detalló el profesional de la salud en comunicación radial con "Otra vez juntos".

Y aseguró que el presentador "en este momento está consciente con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse". También aclaró que la decisión de trasladarlo a terapia intensiva fue "por una cuestión de seguridad".

En cuanto a la evolución del cuadro de Weich, el médico aseguró: "Necesitamos que esos requerimientos de oxígeno que él tiene vayan disminuyendo para que no tenga que acelerar su frecuencia respiratoria. Desde hace 24 horas se encuentra más estable. En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla, hoy me dijo que se sentía mejor que ayer".