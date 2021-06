El lunes Gino Renni cumplió 78 años y debió ser hospitalizado tras contraer coronavirus a pesar de haber recibido las dos dosis de la vacuna china. Pero a tres días de ser internado, el actor pasó a terapia intensiva luego de que su cuadro se agravara y derivara en una neumonía bilateral.

Así lo informó el periodista Pablo Montagna en su cuenta de Twitter. Al respecto advirtió: "Se complicó la salud de Gino Renni. Lo pasaron a terapia intensiva. Esta desde el domingo internado por Covid y neumonía".

"Al final el alta no, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control, ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor, así que lamentablemente el alta no. Espero poder zafar rápido de esto”, aseguró en diálogo con La Nación.

El mismo día que fue internado, Renni brindó detalles del complicado momento que vivía: "Muchas gracias pero cumple complicado ayer me internaron con covid y eso que tenía las dos dosis espero pase pronto y gracias por acordarte".