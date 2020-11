En medio de la pandemia y el paso del período de cuarentena obligatoria al distanciamiento social, Carina Zampini reveló en sus redes sociales que debe permanecer aislada mientras espera los resultados de su hisopado por el coronavirus.

Según contó la conductora de "El gran premio de la cocina", programa que reforzó sus protocolos para permanecer al aire y evitar los contagios entre sus figuras, su compañero Juan Marconi dio positivo en covid-19 y al ser contacto estrecho ella debió aislarse.

.

Sin embargo, la actriz aclaró en un cuenta de Twitter que se siente "perfecta y sin ningún síntoma". El posteo alcanzó cientos de "me gusta" y retuits por parte de sus fieles seguidores quienes también dejaron sus comentarios preocupados por la situación.

Estaba previsto que este lunes Zampini fuera la invitada en "Los Ángeles de la Mañana", pero a través del posteo confirmó que no podrá asistir al ciclo de Ángel de Brito. "Lamentablemente no voy a poder estar hoy en Los Ángeles de la Mañana, nuestro compañero Juan Marconi dio positivo de COVID-19, por lo que estoy aislada y a la espera del resultado del hisopado correspondiente, me siento perfecta y sin ningún síntoma!!", manifestó.