Desde hace varios meses, se vienen escuchando rumores sobre el maltrato infantil que recibían los actores de "Cebollitas", cuando todavía eran menores de edad. Ante esto, Juan Yacuzzi se cansó y realizó la denuncia correspondiente, pero a partir de ese momento comenzó a ser amenazado de muerte.

"Coqui", el personaje que realizaba en la novela, recibe mensajes y llamados anónimos intimidatorios. "Sufrí mucho después de lo que denuncié. Pasó eso de que tienen ese poder sobre mí para decirme que conmigo no trabajan más. A mi realmente me chu... un hue... que esos productores me llamen para algo", contó el artista luego de haber hecho la denuncia.

Asimismo, contó que sus compañeros decidieron seguir haciendo las denuncias públicas para que se dé a conocer lo que vivieron ellos detrás del éxito, y recibieron el mismo trato que él. "Me pasó a mí y a otro de los chicos. Les cerraron las puertas... pero yo hablo de manera personal", dijo el actor.

Por está misma razón, varios integrantes de la novela apuntaron contra Dalma Maradona por no salir a apoyarlos y contar lo que realmente vivían en el detrás de escena de "Cebollitas". Además, reconoció que hoy en día este tipo de programas no se podrían hacer ya que hay celulares y quedaría todo filmado por las misma víctimas.

El elenco de "Cebollitas".

Además, tiempo atrás fue la misma Carmen Barbieri quién siguió desmintiendo los dichos de los actores ya que ella era una de las actrices mayores.

¡Mirá el video de "Coqui" de "Cebollitas" hablando de las amenazas que recibió!