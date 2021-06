Claudia Fontán sorprendió a todos cuando se le cayó un caramelo al piso, lo levantó, lo agregó a su torta y después le mintió al jurado al respecto. Con la ayuda de las imágenes de las cámaras, el equipo de producción descubrió que la comunicadora engañó a todos y el jurado decidió su castigo: no puede recibir más estrellas y tiene que ir a todas las galas de eliminación hasta el fin de su participación.

Miles de usuarios criticaron la sanción para "La Gunda" en las redes, ya que expresaron que la gravedad de la ofensa merecía una eliminación. Además, esto fue ratificado por sus compañeros del reality gastronómico, quienes manifestaron que deberían haberla despedido de la competencia.

En la misma línea, Carmen Barbieri visitó "La Peña del Morfi" y se refirió a la controversial actuación de Fontán: “Lo que no entiendo de la Gunda, que la quiero, la respeto y es una gran cocinera, es por qué miente si sabía que teníamos cuatro mil cámaras y robots por todos lados. Se ve todo lo que hacés”.

"La Gunda" fue muy criticada por mentir varias veces ante el jurado.

“Por la acción de levantar la comida del suelo, me parece que está bien el castigo de tener que cocinar todos los domingos. Pero por la mentira, hay que eliminarla. Yo no soporto la mentira. No la soporto”, agregó.

.

“Yo hablo como si fuera una señora más, como una espectadora del programa y no es porque tenga autoridad en MasterChef. Yo creo que la mentira es para eliminarla. Y no estoy hablando mal de la Gunda, a quien quiero mucho y respeto y lo vuelvo a decir. Una mentira después de que se vio todo… ¡Tendría que haber dicho ‘sí, se me cayó, lo puse y no tenía otro’!”, cerró contundentemente sobre el terrible desempeño de "La Gunda".