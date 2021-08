A casi tres semanas de convertirse en mamá de su quinta hija, Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán, Pampita sorprendió a todos al volver a trabajar tanto a " ShowMatch: La Academia" como jurando como al frente de la conducción de su ciclo "Pampita Online".

Sin embargo, la modelo de 43 años dejó a todos con la boca abierta al llevar a cabo un sensual baile del caño, considerado el ritmo más difícil del reality conducido por Marcelo Tinelli, a 20 días de dar a luz.

A pesar de que Ardohain recibió el permiso de sus médicos para bailar, muchos se mostraron en contra de que haya bailado, ya sea por temas de salud o por "un mal ejemplo" para todas las mujeres gestantes que ven el programa.

El arriesgado baile del caño de Pampita en " La Academia".

En ese sentido, Ángel de Brito quiso saber las opiniones de sus panelistas de "Los Ángeles de la Mañana". “Pampita lo que quiso es cerrarle el pico a todos los participantes, a la jefa de coaches, a la producción, a Tinelli, a los compañeros del jurado. Esto que hizo Carolina yo lo valoro porque lo hizo con un solo ensayo, hace 10 años que no toca un caño y hace cuántos que no baila”, expresó el conductor.

Sin embargo, Cinthia Fernández no se mostró de acuerdo con el periodista y la decisión de que haga tanto esfuerzo: “El tema es que cuando parís es como si te hubieran dado una inyección, no tenés fuerza abdominal. Para mí es peligroso lo que hizo, puede tener hemorragias si fue hace dos semanas mamá”.

La angelita destacó el empeño de la jurado pero insitió con el grave peligro al que se sometió al hacer la arriesgada coreografía: “Sí, igualmente el cuerpo no está acomodado. Yo la admiro y aplaudo, no salió bien pero no importa, la verdad que fue una tapada de boca para todas las vagas que no bailaron el caño”.