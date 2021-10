Hace algunas semanas, Rocío Marengo sorprendió a Marcelo Tinelli y a todos en la pista de " ShowMatch: La Academia" al hacer un furioso descargo contra su pareja desde hace más de siete años, Eduardo Fort, en el que le reclamó falta de apoyo en el certamen.

Desde ese momento, muchos personajes del entorno, como Virginia Gallardo, la famosa ex de Ricardo Fort, la hija de Eduardo, Macarena o la ex esposa del empresario, Karina Antoniali, mediaron palabra en el escándalo y hasta se rumoreó que la pareja terminó yendo por caminos separados.

La mediática explicó cómo se encuentra su relación con Eduardo Fort.

Sin embargo, la modelo reapareció en el reality y desmintió todas las versiones. Marengo contó que se están tomando un tiempo para procesar todo lo dicho: “Estoy en mi edificio de soltera de Cañitas, no es que esté soltera, pero son mis amigas de ahí, que siempre me bancaron desde el día uno y me dejan notitas por debajo de la puerta”.

Curioso sobre el estatus de la relación, el reconocido conductor quiso saber si Fort la iba a visitar: “¿Pero no vivís con tu novio? ¿Cómo estás a nivel familiar? ¿Va a venir Eduardo?".

En ese sentido, la participante se refirió a todos los rumores: “Vamos a ver si viene, pero dejen de decir que estoy separada porque no lo estoy, estoy con Edu. Ya sabemos que, si no viene, se lo pierde. Mirá la cantidad de gente, la pasamos bien. Si quiere pasarla bien, que venga, y si no, que no venga”.

¡Mirá lo que dijo Rocío Marengo sobre su relación con Eduardo Fort!