Después de la polémica que se formó en torno al pedido de reemplazos en " ShowMatch: La Academia", tras las lastimaduras de Barby Silenzi y Sofía Jujuy Jiménez más la salida de Viviana Saccone por una gira, Mar Tarrés compitió en el temido "Super Duelo" contra Mario Guerci y terminó siendo eliminada por decisión del jurado, compuesto por Pampita, Jimena Barón, Hernán Piquín, Ángel de Brito y Guillermina Valdés.

“Gracias, fue muy lindo estar acá, fue una oportunidad increíble. No es fácil estar acá, mucha gente te critica, te juzga y...”, comenzó Mar después de enterarse que debía abandonar la competencia artística.

Mar Tarrés se quebró al agradecer su participación en " La Academia".

Marcelo Tinelli la interrumpió y le dio un reflexivo consejo sobre los "haters": “Pero no le des bola, para mí has estado espectacular en todo el certamen. Creo que muchas veces te quedás enganchada en un montón de comentarios y vos sos una mujer hermosa, muy sincera y tenés un montón de cosas lindas y mucho amor para dar. Cuando vas en positivo, es tremendo”.

Pasadas las horas y ya desde su hogar, la influencer compartió un profundo mensaje sobre su paso por el reality: "No perdí, gané un lugar en la TV, un lugar que comúnmente no se lo dan a las personas gordas. Por eso, me voy feliz porque aprendí, bailé, canté, conocí gente hermosa y tuve la posibilidad de conocer el mundo de la TV".

