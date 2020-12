A más de dos semanas de la muerte de Diego Maradona, Jorge Rial compartió en su programa un audio viejo del Diez en el que explicaba por qué no iba al casamiento de su hija Dalma: "Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento".

Tras reproducir el mensaje del exfutbolista, la hermana de Giannina Maradona explotó en furia en sus redes sociales y apuntó contra el conductor de "Intrusos". Al respecto advirtió: "Un aplauso para @rialjorge, poniendo audios viejos ¡solo con el fin de lastimarme! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que sigan operando como quieran. Cagones, violentos, ¡no les tengo miedo! ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filmé ni le publique un audio".

.

Ahora, el periodista de espectáculos continuó con el tema al hacer mención en el inicio de su ciclo al escándalo que protagonizó con la actriz. "El audio que pusimos ayer y causó tanto revuelo pertenecía a este programa. Era un audio que fue enviado en su momento por Maradona vía Morla, porque era la única manera de llegar a Diego, cuando todos le preguntábamos si iba a ir o no al casamiento de Dalma, y él nos contestaba. No eramos los único que teníamos ese audio, otros dos o tres periodistas más también lo tenían", arrancó el presentador televisivo.

"Por lo tanto, era viejo y era nuestro, no se le sacó a nadie, no se levantó ni se robó. Nosotros le teníamos que preguntar todo a través de Morla, salvo las veces que él salió directamente a contestar", sostuvo Rial. Y agregó convencido: "Que después se quiera derivar a otra cosa y después salga gente a amenazarme como hicieron ayer, que fue una locura, por un audio que pertenecía a Intrusos. No lo entiendo. Solo quería aclarar eso".

Por último y para hacer mención a la figura de Dalma, expresó: "Después, como molestó pido disculpas por la molestia porque soy un caballero. Pero el hecho periodístico está perfecto contextualizar un tema que se estaba hablando la pelea por el casamiento de Dalma. El audio no es nuevo por obvias razones".