Una década atrás sucedía una de las peleas más recordadas en la historia de la farándula argentina. Se trata de nada más y nada menos que el cruce en Punta del Este entre Pampita e Isabel Macedo por Benjamín Vicuña.

En ese momento, la modelo estaba casada con el actor chileno mientras que con la actriz eran compañeros de elenco en la tira de Telefe "Don Juan y su bella dama". Debido a que pasó más de una década de esa fatídica noche en el famoso boliche Tequila, Connie Ansaldi revivió esa pelea en "Los ángeles de la mañana" y contó cómo reaccionó Vicuña ante la violenta situación.

Pampita, Benjamín Vicuña e Isabel Macedo antes del violento encontronazo en Punta del Este.

"Caro se pone a bailar arriba del sillón de Tequila y en frente, a dos metros, estaba Isabel. Carolina la miraba y yo le dije a Benjamín ‘llevatela’. La miraba porque era vox populi lo que había pasado ahí, todos lo sabíamos”, comenzó en El Trece.

“Él era muy desprolijo, no había sido la primera, ni la última, ni la única. Era un desprolijo total. Benjamín estaba nervioso. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó", aseguró frente a sus nuevas compañeras de panel.

Benjamín Vicuña no supo reaccionar a la pelea entre su pareja, Pampita, y su compañera de elenco, Isabel Macedo.

“Fuimos muy pocos realmente los que estábamos insitu y viendo. Sí, las tuve que separar a las dos. El problema fue que todos se quedaron helados. Benjamín se quedó helado y me decía ‘¿qué hago?’. Era un desmadre”, detalló la actriz.

La dura frase de Pampita contra Macedo:

Después de las piñas entre las figuras, Ansaldi reveló la última frase de Pampita: “ Macedo salió para la salida y Caro salió corriendo atrás. La agarró, ahí fuimos corriendo todos detrás, la agarró seguridad y yo la metí para adentro. Le dije ‘Caro, acá no’ y todos me gritaban ‘tenela’”. Ella me dijo ‘esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’. Y yo le dije ‘bueno, no importa pero el que tiene la culpa es tu marido’”.

