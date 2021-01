El cruce entre Connie Ansaldi y Luciana Salazar acaba de alcanzar otro nivel. Después de que se dijeran de todo en las redes, Ana Rosenfeld, la abogada de la modelo, reveló que va a demandarla por haberle dicho "gato y desquiciada".

Sin embargo, la panelista decidió apuntar contra la letrada en el marco de su suspensión por haber violado el secreto profesional en el caso de Juan Darthés.

Rosenfeld se encuentra en Estados Unidos para visitar a su nieta recién nacida, y después de aplicarse la vacuna contra el coronavirus, la abogada se presentó en "Los ángeles de la mañana" para confirmar que la panelista de "Polémica en el Bar" va a presentar una demanda por calumnias e injurias contra la angelita de El Trece.

Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes era en gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT. https://t.co/PAZWOVVkeh — ������������ (@connieansaldi) January 7, 2021

"Entiendo a Luciana. Anoche hablé con ella. Me empezó a escribir. Ahí miré y hoy profundicé técnicamente. Hay dos palabras que verdaderamente la afectan. A ella y a cualquier mujer. La palabra desquiciada y gato son dos palabras que ofenden y humillan", comenzó la abogada.

.

Continuando con lo que dijo la letrada, Ansaldi lanzó un filoso comentario: "¿Pero vos podes? ¡Porque vos no tenes matrícula!". A pesar de las risas de las panelistas en el estudio, Rosenfeld explicó: "Sí puedo, pero no necesariamente tengo que firmar. Mi estudio es muy grande y puede hacerlo".

El cruce entre Luciana Salazar y Connie Ansaldi en "Los ángeles de la mañana".

Al confirmar que la modelo va a iniciar acciones legales, Connie contestó concreta: "Si me va a demandar por la palabra desquiciada le van a hacer una pericia a ella y no la va a pasar". Ante la determinación de la actriz, Ana cerró: "Desquiciada para que vos los digas tenés que tener una constancia que acredite que no está en su sano juicio".

