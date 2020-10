Elegido entre los 50 mejores restaurantes del mundo, Tegui de Germán Martitegui es uno de los sitios más conocidos del país. A raíz de su participación en " MasterChef Celebrity" como jurado del reality, Connie Ansaldi recordó una situación que vivió en el sitio del cocinero.

Martitegui tiene la fama de ser el jurado de " MasterChef Celebrity" más duro

La periodista relató su experiencia única en Twitter: "Para que vean lo severo que es Martitegui... La última vez que fui a comer a Tegui (que obvio se come increíble) me pedí un café cortado después del postre (porque insaciable siempre)".

.

"Cuando llegó el café, le digo al mozo: 'Perdón, le falta la leche'... Y el pibe me dice: 'No. Acá el café se toma solo o no se toma. No servimos el café cortado ni con nada para endulzar.'", explicó a sus seguidores.

Con sus propios gustos, Connie le explicó al mozo que ella tomaba el café con azucar y con leche, a lo que el empleado remarcó: "Y bueno, lo va a tener que tomar en otro lado". Ante esta situación, la figura remarcó la sorpresa con un gif: "Quedamos todos así".

