A una semana de la muerte de Diego Maradona por un paro cardiorrespiratorio, continúan las repercusiones sobre su delicado estado de salud antes de fallecer y el entorno que lo rodeaba.

Este miércoles, Connie Ansaldi llamó la atención al referirse al único culpable del fallecimiento del "Diez". Todo comenzó cuando Ángel de Brito opinó en su ciclo "Los Ángeles de la Mañana": "La Justicia tiene que investigar quién le daba el alcohol a Maradona. Hay que recordar que no solo tenía problemas cardíacos, el alcoholismo afectaba su salud y su corazón. Ya escuchamos varios testimonios de familiares, o de gente cercana de los familiares, contando que a Diego lo emborrachaban, lo hacían dormir, que le acercaban cerveza todo el tiempo".

Sin embargo, la panelista fue lapidaria en sus palabras y acotó: "Todos somos adultos acá. ¿No pensás que eso es muy infantil? Y esto lo digo porque hay mucha gente lamentablemente en la misma situación y más allá de que el médico sea un pésimo médico, que eso yo no lo sé. No sé si Luque es un buen neurocirujano y no sé si la psiquiatra (Agustina Cosachov) es buena... Pero yo creo que el único culpable de la muerte de Maradona, que era una bomba de tiempo desde hace años, es Maradona".

.

Y continuó sincera: "Era una persona adulta y por más que vos digas 'lo emborrachaban', tuvo millones de oportunidades y llega un momento que el cuerpo te revienta. El cuerpo no es eterno".

Por último, Connie manifestó sobre lad dudas que hay alrededor de la muerte del ídolo: "Más allá de todo, tercerizar las culpas de la vida que uno tiene, de la vida que uno lleva y de las consecuencias, es muy infantil".