Los rumores de romance entre Juan Martín Del Potro y Sofía "Jujuy" Jiménez empezaron a circular en mayo de 2018, pero la pareja esperó varios meses para confirmar su relación. Recién en julio pasado, se mostraron juntos por las redes sociales y despejaron todas las dudas.

Tras celebrar el Año Nuevo juntos en Tandil, ciudad natal del tenista, la periodista contó qué le gusta de él: "Me enamora su manera de ver la vida. Amo lo mucho que quiere a sus amigos y cómo los cuida. Es protector y muy compañero. Sabe de mis sueños, de mis ganas y me apoya".

.

Según contó a la revista "Hola Argentina", conoció al deportista en el boliche Tequila cuando él la sacó a bailar. "Me sacó a bailar, acepté y todo fue buena onda desde ahí. Con esos ojazos, esa altura y esa presencia, él impacta", detalló.

"Nos miramos y a los dos nos pasó algo fuerte. No sé cómo explicarlo, fue una cuestión de energías. Fue una conexión automática y espontánea. Yo venía de estar un año soltera y muy tranquila. No esperaba algo así para nada. Tenía que ser. Nuestro amor fue simple desde el principio", dijo la ex de Guillermo "El Pelado" López.

La noticia de su noviazgo se dio a conocer a partir de una publicación compartida en Instagram en julio de 2019, en la que ambos subieron la misma foto desde Bariloche.

"Con el tiempo, fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis. Es algo que fui entendiendo a su lado. Resguardarme fue un acto de prudencia y de respeto", aseguró.

Navidad en pareja.

Del Potro es reconocido en los medios por su exitosa carrera deportiva, pero también por sus romances con famosas. El más comentado fue con Jimena Barón en 2018. Sin embargo, el deportista mantiene un bajo perfil en las redes y se muestra junto a Jujuy en algunas ocasiones.

Respecto a su aparición en los medios como novios, la modelo contó: "Él es una persona reservada, cuida mucho su intimidad, es una decisión de él que entiendo", y agregó: "El mundo de los medios, a su vez, es mi trabajo. Yo entro, juego y me voy. Mi vida privada pasa por otro lado y es sagrada para mí. Soy yo la que decide qué compartir, cuándo y hasta dónde".