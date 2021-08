Ocho meses más tarde de confirmar su relación, Stefi Roitman y Ricky Montaner anunciaron a los cuatro vientos su compromiso. Desde entonces, comenzó la cuenta regresiva para el casamiento que tiene muy motivada a toda la familia Montaner.

Por la pandemia de coronavirus, la host digital de " La Voz Argentina" viajó a Miami para instalarse en la mansión de su novio donde vivió los últimos meses hasta su regreso al país por su compromiso laboral con el certamen de canto de Telefe.

Mirá la romántica propuesta de casamiento de Ricky Montaner a Stefi Roitman

Pero la agenda de trabajo no los separó ya que el artista también es parte del programa como uno de los jurados junto a su hermano Mau Montaner, compañero del dúo Mau y Ricky.

Pese a que la actriz de 27 años ya está comprometida y vive con su novio en un barrio de Nordelta, todavía no es considerada como "parte de la familia" Montaner. Seguidores de una moral a la antigua, no la toman como una integrante más ya que todavía no están casados.

.

Sin embargo, su cuñada Evaluna Montaner y su futura suegra, Marlene, se ofrecieron a ayudarla a planear todo los detalles de la boda que ya están en marcha, según informó La Pavada del Diario Crónica.

La esposa de Camilo y de Ricardo Montaner intervienen en los preparativos eligiendo junto a Stefi los diseñadores que vestirán a todos y la wedding planner que, por supuesto, pagarán los Montaner. Además, la familia del reconocido cantante será la que cubra todos los gastos de la mega celebración que se espera sea al mejor estilo Hollywood.