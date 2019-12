"Trabajé con Gerardo Sofovich y si hubiese tenido que laburar de vuelta, no lo hubiese hecho. Fue una experiencia mala la que tuve con él. Nos levantó la temporada el 14 de enero, nos dejó sin trabajo, no nos respetó la plata que teníamos para cobrar". Sin medias tintas y de manera muy frontal, el actor humorista Sebastián Almada se refirió a un episodio que caló muy hondo en su trayectoria y que, ni corto ni perezoso, como para que no queden duda alguna, agregó de manera inmediata: "esta persona es la única con la que no hubiera vuelto a laburar, no quiero ser pontificador, pero me defraudó plenamente".

Gerardo levantó una temporada teatral a poco de comenzar.

Cabe recordar que una severa infección, producto de una bacteria alojada en su pulmón, lo puso, hace un año, prácticamente, al borde de la muerte. En relación a cómo se encuentra el tema salud, especificó: "No tengo la menor duda que me encuentro bárbaro, aunque, cuando me paso de vivo con las comidas me da dolor. Es que hay que comer menos y hacerse a la idea de una dieta que contemple todas las necesidades de nuestro organismo. Desde el momento en que estuve en terapia intensiva, nunca más tome alcohol; yo era un tomador social y lo pude superar felizmente".

En charla radial con Ulises Jaitt para "El show del espectáculo", se refirió también al pedido de pena de muerte para violadores: "Más que la pena de muerte, lo que hay que hacer con esa gente es algo para que pierdan el deseo de hacerlo. Hay que amputarle el miembro o cosas que no lo dejen violar más".