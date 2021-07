" MasterChef Celebrity 2" fue tan visto como su primera edición en Telefe y además de regalar icónicos momentos que luego se convirtieron en memes de las redes sociales, también dejó grandes amistades entre sus participantes, como el vínculo entre Damián Betular y Gastón Dalmau.

El querido jurado y el gran ganador de la segunda edición versión famosos cosecharon una muy buena relación tanto delante como detrás de cámaras. Tanto es así que anunciaron que quieren lanzar su propio proyecto gastonómico juntos.

.

Tiempo atrás, el ex "Casi Ángeles" contó que se asociaría a Betular para poner una pastelería-cafetería al mejor estilo "bakery" de Nueva York en Argentina. Pero la vuelta a los Estados Unidos del actor retrasó un poco los planes, mientras que el pastelero retomó su agenda a dos meses del final de la competencia culinaria conducida por Santiago del Moro.

El meme de Damián Betular escondido es un boom en las redes.

Según contó el conductor de "Manos Arriba, Chef", reality de Paramount Plus que comparte con sus ya conocidos colegas, Germán Martitegui y Donato de Santis, la sociedad tendrá que esperar. "Cuando venga Dalmau veremos si practicó, y hay que laburar, no solamente hay que poner la cara, hay que trabajar", aseguró en una entrevista con Teleshow.

"Él está en Estados Unidos. Recién vamos dos meses que terminó, a mi me parece que pasó una eternidad porque entre la primera y la segunda temporada tuvimos tan poco tiempo…que ahora no lo sé", manifestó acerca de si finalmente iniciarán el proyecto.

Gastón Dalmau había adelantado el supuesto nombre y logo del comercio

En cuanto a la comunicación que mantiene con el joven, aseguró que siguen hablando por mensajes, pero sin tanta frecuencia. "Tenemos la mejor de las ondas, no seguimos tanto en contacto porque retomamos nuestra vidas", detalló.

"Estos dos meses pasaron rápido porque me estoy acomodando a todo lo que tenía desorganizado y ahora se me desorganizó más, pero siempre hay un like, sobre todo del grupito que quedó de los últimos participantes, que te terminás encariñando un poco más", confesó.