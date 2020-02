La caída de Joaquín Sabina a una fosa en pleno concierto hizo recordar el fatal accidente que sufrió Sergio Denis el 11 de marzo del año pasado. Mientras el cantante español evoluciona favorablemente, el artista argentino pelea por su vida.

En menos de un mes se cumplirá un año desde que el intérprete de "Te Quiero Tanto" perdió el equilibrio en aquel escenario de Tucumán y terminó hospitalizado. En la actualidad, Hoffmann continúa en coma en la clínica ALCLA de Belgrano y su estado es delicado.

Así lo manifestó su hermano, Carlos Hoffmann, en una entrevista con Clarín. Al respecto advirtió: "Es lo mismo de todos los meses. Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro".

.

A su vez comentó que los profesionales de la salud hacen lo que está a su alcance para mantener los músculos del músico de 70 años en funcionamiento. No obstante, todavía no hay ninguna conexión "de su cerebro con el mundo". "Nos queda aceptar lo que está pasando y tener fe de que pueda suceder algo distinto", expresó.