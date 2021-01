Estas últimas semanas fueron bastante movidas para Pampita ya que, luego de regresar de sus vacaciones en la Riviera Maya, debió aislarse junto a su marido, Roberto García Moritán, tras haber dado positivo en coronavirus. A eso se suma que ella se encuentra embarazada de su primera hija junto al empresario gastronómico.

Su contagio no estuvo exento de la polémica ya que la modelo fue cuestionada por haber estado en contacto con varias personas en México a pesar de que su Covid-19 positido se confirmó a su vuelta al país. Además, en las últimas horas salió a luz el malestar de la China Suárez por haber tenido que aislar preventivamente a su hija Rufina Cabré por haber estado en contacto con uno de los hijos de la conductora de "Pampita Online.

.

De todos modos, en "Los Ángeles de la Mañana" revelaron que a pesar del mal momento hay buena onda entre su marido y Benjamín Vicuña, el padre de sus tres hijos: Bautista, Beltrán y Benicio. "Lo que me comentaban los 'Pampiters', los fans de Pampita, es que García Moritán se la pasa poniendole like a Vicuña en las redes sociales. Se ve que tienen buena relación, quizás se conozcan de antes. Moritán no vino de un plato volador", aseguró Ángel de Brito en "LAM".