Verónica Ojeda y Diego Maradona estuvieron en pareja casi diez años, y fruto de ese amor nació Dieguito Fernando, quien en la actualidad tiene siete. A pesar de todo el cariño, los tortolitos se separaron y mientras que el astro se puso de novio con Rocío Oliva, la rubia comenzó una relación hace un tiempo con el abogado Mario Baudry.

Dieguito Fernando es el hijo menor de Diego Maradona y Verónica Ojeda

Millones de seguidores alrededor del mundo se mostraron destrozados tras la muerte del ídolo del fútbol, pero se sabe poco y nada sobre las reacciones inmediatas de su familia y círculo cercano... hasta ahora.

El abogado y pareja de Ojeda habló con "Nosotros a la mañana" y detalló cómo fue la situación en la que Dieguito se enteró de la muerte de su papá: “Le contaron Verónica y una psicopedagoga. Yo cuando llegué, estaba justo en el campo y me entero, llegó a la casa de Veronica unas horas después por la distancia, Dieguito me agarra la mano y se pone a caminar conmigo en el patio y me dice: ‘Marito, Marito papá se murió. Se fue al cielo y estoy triste’”.

Verónica Ojeda está en pareja con Mario Baudry

“Para Dieguito su papá era nada más que su papá. No era la estrella del fútbol ni la leyenda. Él estaba acostumbrado a tirarse en un sillón con él y jugar a la tarde con su papá", manifestó Baudry en El Trece.

Días antes de morir, el astro le envió un mensaje de voz al letrado para hacerle un pedido sobre su hijo menor: “Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, es escucha la voz de Maradona, clara y directa. “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”.

