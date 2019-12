Hace una semana en Villa Devoto, Alberto Comillot se unió en matrimonio con Estefanía Pasquini, una nutricionista a la que le lleva 48 años y conoció hace siete en su clínica. La boda del doctor se convirtió en noticia rápidamente, más allá de la feliz unión, resonó la diferencia de edad entre los recién casados.

Invitado al ciclo de la señora Mirtha Legrand, el médico nutricionista de "Cuestión de Peso" dio detalles de las reacciones de su círculo íntimo tras su tan cuestionado casamiento. "Mi hija se resistía", sostuvo el profesional de 81 años sobre el pensamiento de Reneé. Mientras que sus nietas dijeron que "no ven al abuelo en otro tipo de relación".

Estefanía y Alberto se conocieron hace siete años en la Clínica Cormillot.

El único que aceptó desde un primer momento el casamiento, fue su hijo Adrián Cormillot. A su vez, a la familia de la novia también le hizo "ruido" el romance. Así lo comentó Alberto cuando mostraron en el programa de la diva de los almuerzos una foto de los padres de su esposa. "Ahí están mis suegros. Que ya me perdonaron, dicho sea de paso", remarcó.

A los 81, Cormillot apostó al amor con Estefanía Pasquini, de 33 años.

El sexo, uno de los "pilares fundamentales" en una relación

"Hay una frase de un premio Nobel que escribió una frase, al pasar, que yo la tomé, y dice ´el segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza por sobre la experiencia´. Y yo creo que es así. Uno discute los pro, los contra, hace un juicio, no podés evitar ver que hay una diferencia que trae muchas implicancias. Esas implicancias fueron habladas, debatidas, algunos entendieron más, otros entendieron menos", dijo esta semana Alberto Cormillot en "Los Ángeles de la Mañana".

"No hay ningún tema que no hayamos hablado. Tenemos todos los temas hablados. Y todo lo que puede tener que ver con el sexo obviamente no es una cosa que te vaya a contar. Porque suponete que yo soy una persona que no puede mantener ningún tipo de relación sexual porque estoy en estado senil... No te lo voy a decir por una cuestión de orgullo. Y si fuera un señor que funcionara correctamente bien, si te lo digo, no me vas a creer...", comentó el especialista. Y agregó convencido: "Lo hablará Estafanía con sus amigas, y yo con mi psicólogo".

El domingo 8 de diciembre, Alberto y Estefanía dieron el "sí"

Por otro lado, le consultaron si sería padre con su pareja. Por lo que respondió: "Mirá, si aparece, estamos convencidos los dos de que sería una muy buena idea. No tenemos nada de particular".