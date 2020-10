Hace seis años, El Bicho Gómez y Anita Martínez participaron en la pista del "Bailando por un Sueño" y se consagraron como los ganadores del certamen. Sin embargo, trascendió que el vínculo de los artistas se quebrantó y desde entonces nada fue igual.

En esta oportunidad, el humorista se refirió a su vínculo con la comediante y manifestó: "Yo no planteé bailar con Anita. Nos llamaron para bailar juntos pero decidimos que no. Ya fuimos muchas veces a bailar juntos. Salimos campeones. Hicimos de todo en el programa, hasta un día no pudo seguir el programa porque con unas tortas rompimos el estudio. Marcelo Tinelli se fue a bañar y estuvo conduciendo otra persona. No hay más por hacer. Nos quedaba solamente hacerle el amor a Marcelo".

El Bicho Gómez habló de su vínculo actual con la actriz con quien participó en 2014 en " ShowMatch".

"La relación con Anita está bien. Re buena onda. Fuimos un dúo ese año pero tenemos carreras individuales. Es más, ella va a hacer su unipersonal en el mismo lugar que yo, en el Astros. No recuerdo su fecha", sostuvo en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Por último, para poner paños fríos sobre su vínculo con la artista, expresó: "Es una persona a la que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración".