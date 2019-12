Esta época suele colmar nuestros calendarios de compromisos sociales: cenas entre amigos, la fiesta del trabajo, despedidas y, por supuesto, los dos eventos destacados del mes, Navidad y Año Nuevo. Ya sea que se festeje en familia en casa, o en algún lugar público como un restaurante, la ocasión amerita que pensemos el look.

Entre tantas celebraciones puede ser difícil sostener un vestuario original y a la altura de las circunstancias, sin sacrificar el bolsillo ni la comodidad. Con estos consejos te ayudamos para lucirte sin importar a donde vayas.

Tradiciones navideñas

El color que mejor representa el espíritu navideño es el rojo. A éste se suman el verde, dorado y plateado, infaltables en la nochebuena. Entre las prendas favoritas para lucirlos están los vestidos cortos y largos (si el calor lo permite), los monos, pantalones amplios de tiro alto, blusas y tops.

CLÁSICO. Flor Peña con un look ideal para navidad.

Quienes no se animen al full color pueden sumarlos en accesorios, el labial o el calzado. No importa cuál sea el formato, el rojo no puede faltar en el vestuario de Navidad.

A su vez, el negro, funciona como comodín y favorece todo tipo de figuras. Para darle un toque festivo se lo puede lucir en conjunto con un top brilloso o un collar extra large.

Vestuario larga duración

La cita más importante es la de noche del 31 de diciembre. Como es habitual, los festejos de año nuevo suelen prolongarse por muchas horas, por lo tanto, es fundamental elegir un vestuario que nos permita sentirnos cómodas a lo largo de la noche.

¿Tacos altos? La comodidad dependerá mucho del calzado que se utilice.

En este aspecto, los zapatos tiene un rol importante. Si bien son tendencia las sandalias de tiras, habrá que comprobar con anticipación si no van a resultar una pesadilla al llegar a la

sobremesa.

¡A brillar mi amor!

Los tonos brillantes como el dorado y los metalizados son ideales para llevar tanto en Navidad como en año nuevo, cuando adquieren un protagonismo aún más importante.

Se lucen en mono prendas, shorts, minifaldas, blusas y tops; así como en accesorios como carteras, sobres, vinchas y sandalias.

MONOPRENDAS. Una solución práctica y cómoda para solucionar el vestuario de cualquier evento.

Accesorios

Para acompañar el vestuario se puede sumar una pequeña cartera tipo sobre o clutch. Mientras que, en el caso de llevar prendas llamativas o con brillos, lo mejor es optar por joyería minimalista y discreta que equilibre el look.

ANGELADA. Angelina Jolie lució una vincha de púas en el estreno de Maléfica 2.

Las vinchas se convirtieron en uno de los accesorios destacados de la temporada y no requieren de un peinado trabajoso. Para darle el

acento festivo, optá por una con brillos o pedrería.

Eventos

Las reuniones con amigos y las cenas familiares suelen ser más relajadas que otros compromisos típicos de fin de año. En estas ocasiones se pueden lucir looks más casuales y descontracturados, sumando algún detalle de tendencia que puede ser un color, un corte, un accesorio o un textil determinado.



Cuando se trata de eventos más formales, como la fiesta del trabajo, es preferible elegir un vestido largo o corto de cortes simples y clásicos. El escote de un solo hombro û una de las

tendencias más fuertes- o el “halter” son ideales para este tipo de fiestas.