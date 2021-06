Una nueva discusión gira en torno a Wanda Nara y su ex marido Maxi López. Si bien desde su separación nunca tuvieron una buena relación, la tensión se renovó a partir de un picante posteo que realizó el futbolista por el Día del Padre.

En su publicación, le reclamó a la empresaria que no lo deja ver a sus tres hijos Valentino, Benedicto y Constantino: "Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos".

.

Sin embargo, la actual esposa de Mauro Icardi retrucó con una causa judicial tras los hirientes comentarios. López debe una cifra millonaria a su ex por la falta de pago de la manutención de sus hijos.

Se trata de 600 mil euros en concepto de la cuota alimentaria, por los cuales a cambio Wanda le exige la lujosa mansión del barrio de Santa Bárbara en Barrio Norte de la provincia de Buenos Aires. "En parte va al embargo, que es la deuda anterior, y en parte es a futuro, por los años que les faltan a los chicos para ser mayores de edad. Lo que quiere Wanda es lo que les corresponde", contó hace algunos días Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana".

Así es la mansión que Wanda Nara le exigió a Maxi López

Este lunes, el periodista compartió en su programa las impresionantes imágenes del interior y el exterior de la propiedad que cuenta con cine privado, muelle, una cocina en el subsuelo y muchas habitaciones.

La casa se encuentra en venta por 2 millones de dólares, tiene 1800 metros cuadrados, de los cuales 800 son cubiertos, y el costo de las expensas es de 27 mil pesos. Es una vivienda de tres plantas que está sobre una laguna, y cuenta con siete ambientes, cinco baños, un toilette, dos cocheras, cinco dormitorios, bodega, sala de juegos para los chicos, pileta, sala de máquinas y un patio inglés.