Coco Carreño, ex asistente de Maru Botana, atraviesa su peor momento tras la muerte de su padre, César, por coronavirus. El cocinero contó la triste noticia en su cuenta de Instagram y le dedicó un profundo mensaje: "Te voy a extrañar mucho viejo".

Luego, el chef brindó una entrevista en " Los Ángeles de la Mañana" y se quebró en llanto al recordar a su papá: "Quería hablar un poco de él y su legado, de todo lo que hizo por la sociedad”.

Coco contó cuál fue la decisión de su padre en plena pandemia: “En un punto él buscó esto. Él dijo que quería ir a trabajar. Era un hombre de 82 años, que tenía algunas complicaciones de salud pero estaba impecable. Y como él hacía trasplantes de riñón, tenía que hacer seguimiento de sus pacientes y de los que están en hemodiálisis".

.

"Él trabajó en el Sanatorio Mitre toda su vida y no podía soltarlo. Todos los decíamos que no fuera a trabajar pero él dijo ‘yo si no voy a trabajar me muero’. Decía 'o me mata el Covid o me mata quedarme en mi casa’. Y no podés atarlo a la cama, es una persona grande", agregó conmovido.

Además Coco le agradeció al equipo médico que lo atendió: “Él estaba internado en un piso donde eran todos pacientes con covid. Lo atendía un chico que es el doctor Claudio Orquera, que... le mando un beso grande porque hizo de todo”.

Carreño se mostró devastado y pidió “perdón por el papelón”, a lo que Ángel de Brito le respondió: “No es un papelón, es lo que le pasa a todo el mundo que está viviendo esto tan de cerca. Mientras muchos subestiman esto, el personal médico arriesga sus vidas todos los días”.

Por último, el joven se refirió a la difícil situación que atraviesan los médicos con este virus: “No pueden más. Es indignante. Mi pareja es médico, mi padre era médico, mi madre es médica, mi hermana es médica. ¿Vos creés que a una persona que arriesga su vida la vas a arreglar con tres cuotas de 5 mil pesos? ¡Es una falta de respeto!”.