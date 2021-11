Cuando Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se separaron, tuvieron una ruptura más que polémica a la que ahora se le suma un nuevo escándalo: la altísima suma de dinero que deben por el alquiler de su mansión en Marbella.

.

Cora de Barbieri, panelista del programa "A la tarde", reveló que la deuda es de los dos ya que la habrían contraído antes de la ruptura que los distanció para siempre. El monto en cuestión es medio millón de euros, según indicó la periodista.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se casaron en 1988.

“Son propiedades de lujo. La deuda es de los dos porque no están divorciados”,agregó segura. Es una situación particular ya que es de público conocimiento el lujoso estilo de vida que llevan todos los miembros de la familia, principalmente el de los hermanos Alex y Charlotte Caniggia.

En ese sentido, Débora D´Amato explicó que los problemas empezaron cuando los jóvenes filmaron el reality "Caniggia libre" con la exitosa señal MTV. En ese momento, el dueño de la propiedad, un inglés llamado Mike Partridge, les pidió que sean discretos, sin embargo, los hermanos mostraron el interior del lugar e incluso Charlotte contó que la mansión tiene un lago privado.

Alex y Charlotte Caniggia lanzaron su reality en 2017.

La panelista también manifestó que el propietario está desesperado ante esta situación y que acudió varias veces a la Justicia e incluso les cortó el agua pero la familia no se va. “El contrato era por 5 años. Se pagan los dos primeros años y a partir del segundo año, no se paga más. A partir de ahí no se fueron nunca más de la casa. No pagan nada. Mariana Nannis siempre quiso demostrar que era de su propiedad. Todo el clan Caniggia lo hizo”, concluyó.