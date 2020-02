Distanciado de su hijo Alexander desde que anunció su compromiso con Sofía Bonelli, Claudio Paul Caniggia reflexionó acerca de la pelea familiar que los mantiene enemistados hace meses. En un partido de Gimnasia y Esgrima La Plata, el deportista habló sobre una posible reconciliación.

En diciembre pasado, la pareja anunció su compromiso, motivo por el cual el hermano de Charlotte estalló en furia. ¿Quién caraj... se casa conociendo una mina en seis meses?", cuestionó el mediático al conocer la noticia del futuro casamiento de su papá.

El sábado pasado, "El Pájaro" se mostró en el estadio junto a su pareja para presenciar el partido del equipo dirigido por Diego Maradona contra Patronato de Entre Ríos y se refirió a la distancia con su hijo menor: "No hay relación".

"Me duele estar distanciado de Alex. Pero bueno, en este momento no hay relación como es lógico también después de lo que ha pasado”, explicó en un móvil con Infama y para sacarle dramatismo a la situación consideró que "son cosas que pasan".

Tenso vínculo familiar entre los Caniggia

En cuanto la idea de que se repare el vínculo estimó: "Son cosas que pasan. No es lindo, pero bueno. El tiempo dirá, cada uno tiene que tomar conciencia de lo que dice. Se verá si existe o no la posibilidad de reconciliación”.

Su amor por Sofía Bonelli no para de crecer

Claudio Paul Caniggia presenció el último partido de Gimnasia y Esgrima La Plata con su prometida Sofía Bonelli y aseguró que lo acompañó a la cancha porque "le gusta el fútbol". Tras una relación de poco menos de un año, el deportista garantizó: "La verdad es que la pasamos muy bien".

La primera foto que compartió la pareja en sus redes sociales

Durante el verano, la pareja se tomó algunos días de descanso y aprovechó para viajar por algunos de los mejores destinos turísticos, respecto a la experiencia de viajar juntos, Caniggia contó que "fue muy lindo".

Después de terminar de manera tormentosa su matrimonio con Mariana Nannis, el ex de la Selección Argentina confesó: "Sofía es la mujer de mi vida, ahora sí. Yo he tenido una relación, me he separado. Hoy ella es la mujer de mi vida, claro que sí”.