La familia Caniggia pasa un momento complicado hace largo tiempo. Luego de la separación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, comenzaron las críticas contra el padre de Alex y Charlotte. Esto se profundizó cuando el ex futbolista comenzó a salir con Sofía Bonelli, su actual novia.

Tanto Nannis como sus dos hijos tuvieron distintas frases repudiables contra la modelo en distintas oportunidades. Durante una emisión de “Polémica en el Bar”, el flamante panelista reclamó que su padre no le da la parte correspondiente del dinero que merece su madre.

“Si mi viejo sale con una mina bien, ok. Pero él no está enamorado de ella. Traté de hablar con mi viejo pero se escapa”, detalló el mediático. Esto llevó a que el ex integrante de la Selección Argentina saliera del silencio para contestar las acusaciones contra él y su nueva pareja.

A través de un mensaje a Ángel de Brito, Caniggia fue muy crítico con su hijo Alex. “Yo creo que Alex desvaría. No tiene concepto de ridículo, tampoco conceptos de racionales de lo que dice o hace”, comenzó el deportista en el texto que leyó el conductor en "Los Ángeles de la Mañana" . “Es una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá de ellos, y todo el resto de esta banda”.

El enojo con el ex participante de “MasterChef Celebrity 2” no terminó allí y dio una particular explicación. “Es un tema genético, no sé si es un tema de educación o principios”, agregó su padre en referencia a las actuaciones similares a la familia Nannis. Por último, se refirió a la actualidad de su hijo: “Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que no va a perdurar”.