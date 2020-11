Durante el fin de semana Mariana Nannis sorprendió en sus redes sociales con un fuerte descargo contra Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia.

La mamá de Charlotte y Alex disparó de forma repudiable contra la joven por sus operaciones y hasta aseguró que es una mujer trans. "Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... todas tus cirugías no se pueden enumerar... pero lamento que la nuez no te la puedas operar!!! Larga el Photoshop y los filtros!!!", arremetió en una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Luego continuó con la polémica en "Los Ángeles de la Mañana" donde le confirmó a Ángel de Brito que sus dichos estaban dirigidas a la pareja de su ex y aseguró polémica: "Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile, cambio de sexo. Se la cortó. Por algo (Oscar) Ruggeri la llama La Cacho, eso se sabe en el ambiente".

Tras el escándalo, El Pájaro decidió llevar el caso a la Justicia y pedirá una pericia psicológica para su ex esposa, según reveló este martes Andrea Taboada en LAM. La panelista se comunicó con el abogado del deportista, Fernando Burlando, quien le detalló cómo abordará la causa.

"Van a pedir una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis. Consideran que no estaría en sus cabales. Que consumiría pastillas de calmantes y que esto le estaría perjudicando", contó la periodista.

Y agregó: "También lo que me dijo es que harían una denuncia en el INADI por el tema de los travestis. Contábamos todas las historias de Mariana Nannis refiriéndose a Sofía operado en Chile, que era hombre".