La noticia de la muerte de Diego Maradona tuvo gran impacto a nivel internacional. Fanáticos de todo el mundo lamentaron su pérdida pero quienes más se vieron afectados fue su círculo íntimo y familiar que a más de un mes de su deceso aún le dedican diferentes homenajes para recordarlo.

En el caso de Claudia Villafañe, su ex esposa, se vio muy afectada por el fallecimiento del ídolo del fútbol, tanto es así que se ausentó por dos días a las grabaciones de " MasterChef Celebrity" para poder hacer su duelo sin la presión del programa.

Sin embargo a los pocos días volvió a aparecer en el ciclo conducido por Santiago del Moro y su regreso fue un éxito ya que toda la audiencia esperaba verla de nuevo en la pantalla. Pero tomar la decisión de retomar la competencia de cocina no fue nada fácil tras el impacto por la muerte del papá de sus hijas Dalma y Gianinna y de hasta organizar su velatorio en la Casa Rosada.

.

Antes de volver al estudio, Villafañe habló con la producción de Telefe para dejar en claro cuáles serían las condiciones. "Los primeros dos días me costó. Hablé con la producción y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron que mi lugar siempre iba a estar, que no me iban a poner reemplazo, ni nada", reveló en comunicación con Flor Vigna en la sección especial de "MasterChef a la Carta" por las redes.

"También me dijeron que si quería dejarlo, tampoco había problema. Y pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto como un trabajo", contó. Y consideró: "No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que me quiere y disfrutar del programa".

Claudia Villafañe, rumbo a la final de " MasterChef Celebrity".

"A las chicas les dije que si necesitaban que deje el programa para estar con ellas las 24 horas como siempre... yo lo dejo, pero las dos me dijeron que no, que no era justo dejarlo ahora", recordó.

Ahora, Claudia ganó un lugar en la semifinal de la competencia de cocina y se perfila como una de las grandes candidatas a ganar el certamen junto a El Polaco, Belu Lucius, Analía Franchín, Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano.