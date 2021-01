En una semana decisiva en " MasterChef Celebrity" en la que todos los días queda eliminado un participante, en el programa del martes estuvo como invitado Andy Kusnetzoff. El animador degustó los platos junto al jurado y, por ser amigo de Diego Maradona, cuando se enfrentó a Claudia Villafañe le dedicó unas hermosas palabras que la hicieron emocionar.

Los finalistas tuvieron que cocinar pato, en una de las pruebas más difíciles del certamen. Se vivieron momentos de mucha tensión y Vicky Xipolitakis fue la eliminada del día.

Pero uno de los momentos más conmovedores fue cuando Villafañe presentó su plato para que sea juzgado. Primero, Claudia, que por una caída en su casa cumplió el desafío con una renguera que la complicó, recibió la devolución de Donato De Santis, Damián Betular, y de Germán Martitegui.

Cuando le llegó el turno a Andy de hablar sobre el plato de la cocinera, eligió otro camino: "No puedo hablar tanto de pato pero voy a hablar de lo que me produce Claudia".

"La verdad es que me da mucha emoción por cómo sos, cómo criaste a tus hijas y un montón de cosas. Así que no puedo hablarte del pato. Puedo hablarte de que hace poco nos vimos, hacía mucho que no nos veíamos, en un momento muy complicado nos dimos un abrazo y yo me emocioné y...no es por el pato que me emociono", continuó, conmovido.

El animador se refería a su reencuentro en el velatorio de Maradona, que a pesar de no ser mencionado, causó en el estudio un momento muy fuerte.

Luego concluyó: "Me emocioné porque me dijiste algo que mostró un poco la persona, la humanidad y la mujer que sos, así que gracias".

"A vos, fue sentido el abrazo", fue la respuesta de la mamá de Dalma y Gianinna, visiblemente sensible por las palabras del amigo del "Diez".

Santiago Del Moro se sumó al mensaje y agregó: "Quiero que sepan algo: Claudia está muy dolorida hoy. Cuando entré al estudio estaba rengueando. Esto es para que sepan ustedes con qué contricante están jugando, una mujer que lo va a dejar todo, como hiciste toda tu vida, Clau".

Haciendo un paralelismo entre su obstáculo para cocinar y su personalidad, mientras no podía evitar que los ojos se le llenen de lágrimas, la "Tata" expresó: "Exactamente, estoy acostumbrada a batallar, y quiero seguir en el certamen así que tenía que venir como sea. Un tropezón no es caída".

