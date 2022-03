La salida de la serie sobre la vida de Diego Maradona causó mucho revuelo, tal como se esperaba. La mirada que pone la producción de Amazon Prime Video no resultó del todo beneficiosa para Claudia Villafañe y su familia. Durante las últimas horas, la ex esposa del ex futbolista se refirió a la previa de la tira que tuvo mucho éxito.

Antes de su publicación, circuló una posible lista de diez puntos que solicitó el campeón del Mundo en México 1986. Uno de ellos incluía críticas a los padre de la madre de Dalma y Gianinna Maradona. Sobre esto, la ganadora de "MasterChef Celebrity" se sinceró en una breve charla con "LAM".

.

Una consulta de Pia Shaw abrió el juego por el vínculo entre el ex futbolista y sus ex suegros. "Yo pude hablar con él de este tema. Dalma me dijo que era una lástima que no había grabado la conversación pero no hago esas cosas", comenzó. Además, agregó: "Hubiera quedado super claro para todos lo que pasó. Me lo guardo para mí porque es algo que hablé con él pero me quedo tranquila por sus respuestas y el pedido que le iba a hacer a su apoderado".

Claudia Villafañe habló sobre la serie de Diego Maradona.

El mencionado por Villafañe es Matías Morla, quien mantiene grandes disputas con sus hijas por la relación que tenía con su padre. La empresaria concluyó: "Él firmó sin leer, fue lo que me dijo él a mí. Me pidió perdón y me dijo que iba a hablar con Morla porque eso no era así, me pidió que me quede tranquila".