Llegó el día de la gran final de " MasterChef Celebrity" y las dos elegidas para participar por la gloria, Claudia Villafañe y Analía Franchín, revelaron quienes creían que iban a ser los finalistas de la competencia.

La final que esperaban Claudia Villafañe y Analía Franchín.

“¿Se imaginaban esta final?”, les preguntó a las dos el movilero de "Flor de Equipo", a lo que Franchín respondió rápidamente: “Yo, la verdad, es que no. Me la imaginaba con Claudia y Belu Lucius”.

Sin embargo, la empresaria fue muy sincera y confesó que la final que tenía pensada era entre ella y... ¡otro participante! y no junto a Analía: “No, yo me imaginaba al final con El Polaco”.

¡Mirá la confesiones de Analía y Claudia!