En las instancias finales de " MasterChef Celebrity" y siendo una de las participantes con más chances de llevarse el gran premio, Claudia Villafañe dio un giro de 180 grados en su imagen e incluso pudo despejarse un poco del vínculo que siempre la tendrá unida a Diego Maradona.

Por haber sido pareja del Diez, la empresaria tuvo la oportunidad de codearse con grandes estrellas internacionales que siempre han admirado al ex futbolista fallecido el pasado 25 de noviembre. En una entrevista con Flor Vigna para "MasterChef a la carta", Villafañe reveló el insólito episodio que vivió cuando recibió la visita de Ricky Martin en su hogar.

"Cuando Ricky hizo el show en Obras... después del show vino escondido en el baúl a comer a mi casa. La gente estaba desesperada, lo seguían... los autos, los taxis con las chicas, las fans adentro del taxi esperando para verlo", comenzó a contar ante la cara de sorpresa de Vigna por su increíble relato.

Y continuó: "Ricky Martin llegó a mi casa, escondido en el baúl, lo sacaron de donde estaba... de Obras. Y vino a casa a comer un asado, en el quincho de mi casa. Las chicas (Dalma y Gianinna) eran chicas, y se le cayó la naranja a él encima de Dalma, ¡Dalma lo quería matar! ¿Cómo le va a tirar la naranja encima de la ropa?... Vino con su mamá, fue una cosa familiar".

En ese sentido, también recordó la entrañable amistad que lleva con Luciano Pereyra. "Es amigo hace muchos años. Y también conozco a su familia, comemos juntos. Son cosas que uno no cuenta. No es sacar la foto y subirla, es todo muy familiar. Ya somos amigos, no es que 'uy, hoy chicas me voy a comer a la casa de Luciano o Luciano viene a mi casa'. Hemos pasado noches con Luciano cantando y tocando la guitarra hasta las cinco de la mañana, yo llamando a Ángela diciendole 'quedate tranquila que está en mi casa'", finalizó.